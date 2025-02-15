Кинопоказ о творчестве советской актрисы Любови Орловой прошел в Химках

В Химках для жителей провели бесплатный кинопоказ, посвященный народной артистке СССР Любови Петровны Орловой. Горожане узнали факты из биографии, про работу в театре и кино.

«Любовь Советского союза» — так назывался документальный фильм о творчестве народной артистки СССР. Вместе с химчанами киноленту увидели лидер Движения общественной поддержки Ольга Игнатьева и муниципальный депутат Юлия Ишкова.

«Орлова стала одной из самых ярких и любимых кинозвезд своего времени, символом эпохи и примером для многих поколений актеров», — поделилась Юлия Ишкова.

Творческий вечер провели под лозунгом «Успех в единстве поколений» в рамках общественной программы.

«Химчане стали активно принимать участие в предусмотренных программой активностях. Мне кажется, не спроста, ведь на мероприятиях для жителей готовят разнообразную познавательную программу, там они находят новых друзей», — подчеркнула депутат Совета Галина Болотова.

Общественница Алина Шалимова добавила, что с начала июля 2024 года в Химках провели более 800 историко-патриотических мероприятий в рамках масштабной программы — это мастер-классы, лекции, кинопоказы, викторины и многое другое.