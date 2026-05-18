Кинопоказ о строительстве Крымского моста прошел в Химках

15 мая в комплексе «Восход» в Химках состоялся патриотический кинопоказ, посвященный годовщине открытия Крымского моста в 2018 году. Участникам представили документальные материалы о строительстве одного из крупнейших инфраструктурных объектов страны.

В зале комплекса «Восход» собрали жителей и представителей общественных организаций. Организаторы подготовили программу, посвященную созданию транспортного перехода через Керченский пролив и его значению для страны.

Зрителям показали материалы о ключевых этапах строительства моста, который стал самым протяженным в России и Европе. Отдельный блок посвятили установке судоходных арок, за которой наблюдали в прямом эфире по всей стране. Участники также обсудили влияние объекта на транспортные и экономические связи южных регионов.



«Крымский мост — это символ новой страницы в истории нашей страны. Сегодняшний кинопоказ проходит в рамках программы „Успех V единстве поколений“. Мы хотим, чтобы молодежь видела примеры современных достижений России. Этот проект показывает, что при единой цели можно реализовать даже самые сложные задачи», — сказал представитель Движения общественной поддержки Химок Антон Блинов.

Муниципальный депутат Химок Татьяна Кавторева отметила значение подобных встреч для молодежи. По ее словам, такие показы помогают увидеть инженерные достижения и понять ценность труда и созидания.

После просмотра участники обсудили роль крупных инфраструктурных проектов в развитии регионов и укреплении связей внутри страны.