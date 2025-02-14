Кинопоказ о лопасненских героях Великой Отечественной войны прошел в Чехове

Руководители и ученики Нерастанновских школ № 3 и № 10 стали участниками литературного квартирника «Движения Первых». На встрече детям рассказали о значении сохранения памяти военной истории.
В Центральной библиотеке ребятам показали документальный фильм «Часовые памяти», который был сделан Чеховским клубом и православными журналистами «Стриж». Сюжет кинокартины начинается на земле Лопасненского района. Все это подтолкнуло гостей мероприятия к активному обсуждению. Фильм привлекает зрителей экранизированными подвигами и жертвами всех, кто боролся за освобождение народа от немецко-фашистских захватчиков.
Все участники «Движения Первых» прочитали прозу и стихи о событиях Великой Отечественной войны. Были прослушаны произведения многих выдающихся и новых авторов. Все это повлияло на интерес детей к культуре и укрепило их патриотический дух.
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