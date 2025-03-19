Кинопоказ ко Дню воссоединения Крыма с Россией прошел в Волоколамске

Тематические мероприятия, приуроченные к годовщине воссоединения Крыма с Россией, организовали в Волоколамском округе. Для жителей провели показ фильма и мастер-класс.

Программа состоялась в Центре культуры и творчества «Родники». Гостям показали документальный фильм о воссоединении Крыма с Россией. Также все желающие могли поучаствовать в мастер-классе.

«Ровно 11 лет назад, 18 марта 2014 года, свершилась историческая справедливость. Президент нашей страны тогда сказал, что Крым и Севастополь вернулись в родную гавань. Сейчас полуостров со всей Россией героически противостоит попыткам внешней агрессии. Победим вместе!» — добавила глава Волоколамского муниципального округа Наталья Козлова.

Кроме того, состоялся мини-флешмоб. Участники мероприятия подняли вверх триколоры под звучание легендарной фразы «Крым наш!».