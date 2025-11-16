Кинопоказ ко Дню войск химической защиты прошел в комплексе «Восход» в Химках

В многофункциональном социальном комплексе «Восход» в Химках провели патриотическое мероприятие, посвященное Дню войск радиационной, химической и биологической защиты вооруженных сил России. Участникам рассказали про подразделение и показали документальный фильм.

В мероприятии «На страже Родины» приняли участие пенсионеры клуба «Активное долголетие», воспитанники ВПО «СОВА», жители, а также лидер Движения общественной поддержки Екатерина Калюжная.

Гостям рассказали историю создания войск РХБ и показали документальный фильм.

«От всей души поздравляю военнослужащих и ветеранов войск РХБЗ с профессиональным праздником! Ваша служба — это ежедневный подвиг. Когда обычный человек видит опасность, вы идете ей навстречу, работая в условиях, требующих невероятного героизма и хладнокровия. Будь то ликвидация последствий аварий, предотвращение угроз или выполнение задач в самых сложных условиях — ваш личный пример отваги и преданности долгу является образцом для всех нас. Спасибо вам за каждую минуту вашей службы, за каждую спасенную жизнь», — сказала депутат Химок Татьяна Кавторева.

Муниципальный депутат Глеб Демченко отметил, что в Химках регулярно проводят патриотические мероприятия, посвященные памятным датам: мастер-классы, концертные программы, митинги, тематические встречи с участниками СВО и многое другое.