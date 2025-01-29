Кинопоказ к Международному дню памяти жертв холокоста прошел в Воскресенске

В Доме культуры «Гармония» в Воскресенске состоялись мероприятия, приуроченные к Международному дню памяти жертв холокоста, годовщине освобождения концлагеря Аушвиц Красной армией, а также к циклу, посвященному 80-летию Великой Победы «Народ-Победитель. От мала до велика».

Советские войска в ходе Висло-Одерской стратегической наступательной операции 27 января 1945 года освободили крупнейший нацистский концлагерь Аушвиц-Биркенау (Освенцим). Этот день стал символом памяти о миллионах жертв Холокоста, среди которых были представители разных народов, пострадавших от нацистской политики геноцида. По данным мемориального комплекса Освенцима, в лагере погибли от 1,1 до 1,5 миллиона человек.

В рамках мероприятий посетители Дома культуры смогли ознакомиться с тематической экспозицией, посвященной трагическим событиям холокоста, а также прослушать лекцию о судьбах людей, переживших ужасы концлагерей. Завершением вечера стал показ фильма о героизме, стойкости и самоотверженности тех, кто сражался за мир и свободу.

Организаторы подчеркнули важность сохранения исторической памяти. Эти события служат напоминанием о необходимости борьбы с предрассудками и насилием, чтобы избежать повторения трагедий прошлого. Память о жертвах холокоста и героях войны — это наш долг перед будущими поколениями, которые должны знать цену мира и человечности.