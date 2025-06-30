Кинопоказ к годовщине выхода фильма «Особо важное задание» прошел в Химках

На встрече во Дворце культуры «Родина» в Химках жители микрорайона Фирсановка обсудили историческую значимость киноленты «Особо важное задание» о тружениках тыла. В мероприятии приняла участие лидер Движения общественной поддержки Олеся Климачева.

Собравшиеся просмотрели ключевые фрагменты военной драмы и обсудили ее смысл и влияние.

«Этот фильм напоминает нам: не бывает второстепенных ролей, когда страна проходит испытания. Память о таких людях формирует нашу внутреннюю опору. Мы должны говорить об этом спокойно, просто и по-настоящему», — подчеркнула лидер Движения общественной поддержки Олеся Климачева.

В рамках мероприятия активным жителям округа вручили благодарственные письма от муниципальных депутатов, а также партийные билеты «Единой России». Награды стали признанием вклада в патриотическое воспитание и активное участие в жизни Химок.

Как уточнил депутат Алексей Федоров, событие стало частью широкой патриотической программы, реализуемой в округе с июля прошлого года. По его словам, такая деятельность способствует сохранению исторической памяти и развитию культурного пространства города.