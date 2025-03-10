Кинопоказ к годовщине начала холодной войны прошел в Химках

Киносеанс к годовщине начала холодной войны провели в гимназии № 23 в Химках. Собравшимся показали тематический документальный фильм.

Участие в кинопоказе приняли учащиеся гимназии, их родители и педагоги, общественные деятели и муниципальные депутаты.

«Проведение таких мероприятий играет важную роль в воспитании молодежи и углубляет их знания о ключевых исторических событиях. Также это развивает их способность к критическому мышлению и помогает будущему поколению лучше разбираться в сложных политических процессах», — рассказал депутат Московской областной думы Владислав Мирзонов.

Подобные кинопоказы освещают ключевые моменты международной истории. Понимание таких масштабных событий позволяет ориентироваться и в современных реалиях.

Напомним, что встреча стала частью обширной патриотической программы. Благодаря ей в Химках ежедневно организуют тематические лекции, концерты, мастер-классы и многое другое.