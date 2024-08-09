Кинопоказ и дискотеку провели на акции «Ночь в парке» в Красногорске

Фото: Телеканал «360»

Масштабная акция «Ночь в парках» прошла в Подмосковье. Для жителей провели показ мультфильмов под открытым небом, концерты и дискотеки. В ближайшие месяцы в регионе проведут еще немало мероприятий. О них в интервью Юлии Минаковской на 360.tv рассказал заведующий молодежным сектором «Парки Красногорска» Алексей Ананьев.

«Ночь в парках» прошла в Подмосковье в третий раз. Одной из крупных площадок стал Красногорск, где для гостей провели кинопоказ под открытым небом, концерт и дискотеку.  По словам Ананьева, количество участников акции ежегодно увеличивается, этому помогает информирование жителей. Программу стараются составить так, чтобы каждый смог найти мероприятие по душе.

Кроме крупных праздников в парках Подмосковья регулярно проводят мастер-классы, концерты, занятий по йоге и скандинавской ходьбе и многое другое.

«Мы стараемся разнообразить программу, чтобы привлечь гостей в парки и сделать их отдых максимально интересным», — отметил Алексей Ананьев.

При организации мероприятий и благоустройстве парков учитывают пожелания жителей. Так, в местах отдыха появляются зоны для выгула животных, веревочные трассы и трамплины для экстремальных видов спорта.

Жители — самый главный двигатель паркового прогресса, все ориентировано на них.

Алексей Ананьев

Многие проекты запланированы на август. Жителей Красногорска ждут спортивные, музыкальные и патриотические мероприятия.

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