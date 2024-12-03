Кинопоказ фильма «Волшебники» провели для молодогвардейцев в Балашихе

Кинолента «Волшебники» повествует о школьниках, которые столкнулись с проблемой и решили ее только совместными усилиями благодаря взаимовыручке и взаимопомощи.

«В рамках проекта „Новая школа“ вместе с партийцами мы регулярно принимаем участие в организации киноуроков и их посещении. Эти мероприятия посвящены не просто просмотру фильма, а обсуждению важных жизненных ценностей и воспитанию чувства ответственности и взаимопомощи у подрастающего поколения», — подчеркнул руководитель местного отделения «Молодой Гвардии» Алексей Егоров.

После просмотра фильма ребята поделились друг с другом впечатлениями от киноленты, обсудили главных героев, их поступки и мотивы. Ребята пришли к выводу, что человек должен быть там, где нужна его помощь, что нужно оставаться добрыми и отзывчивыми. Такие мероприятия воспитывают в молодежи патриотизм и стремление к созиданию.

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