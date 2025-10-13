Кинопоказ фильма «В поисках Андрея Рублева» прошел в Сергиевом Посаде

В Троице-Сергиевой Лавре в зале Московской духовной академии состоялся показ документального фильма «В поисках Андрея Рублева». На мероприятии перед собравшимися также выступили автор и продюсер Алексей Боков и оператор Семен Багиров.

Они рассказали о том, как снимали фильм и о главной цели киноленты — исследовать феномен великого иконописца Андрея Рублева, который в 15 веке работал в Троице-Сергиевой Лавре и написал икону «Троица». Искусствоведы, священники, ученые вместе ищут ответ на вопрос: в чем уникальность этой работы и почему она перевернула представления мира о древнерусской живописи.

Съемки кинокартины провели в разных местах, которые так или иначе связаны с Рублевым. Большая часть из них проходила в Сергиевом Посаде. Съемки организовали при поддержке Лавры и Сергиево-Посадского музея-заповедника. Фильм получился масштабный и собрал более миллиона просмотров. Его можно посмотреть во всех онлайн-кинотеатрах.