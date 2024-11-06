Кинопоказ фильма «Трудный выбор» провели для молодогвардейцев в Балашихе

Волонтеры «Молодой Гвардии» посетили киноурок, организованный местными партийцами, который состоялся в библиотеке имени Андрея Белого. На мероприятии был показан короткометражный фильм «Трудный выбор», который затрагивает важные темы морального выбора и отношений.

Киноурок стал частью партийного проекта «Новая школа», направленного на развитие молодежи через образовательные и культурные инициативы. Участники мероприятия обсудили фильм, в котором главный герой стоит перед выбором: уехать ради материального благополучия или остаться рядом с близкими, которые влияют на его развитие.

«Задача таких киноуроков — с помощью фильма вызвать у человека эмоциональный интерес и побудить его подражать положительному примеру», — подчеркнул руководитель «Молодой Гвардии Балашихи» Алексей Егоров.

Проект «Новая школа» включает в себя разнообразные мероприятия, направленные на всестороннее развитие молодежи, что делает его важным инструментом в формировании активной и ответственной гражданской позиции у молодых людей.

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