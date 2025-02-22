Кинопоказ фильма «Солнцепек» ко Дню признания ЛДНР прошел в Химках

В Химках прошел бесплатный показ фильма, приуроченный к третьей годовщине подписания указа президентом России Владимиром Путиным о признании ЛДНР. Школьникам представили киноленту «Солнцепек».

Бесплатный кинопоказ в дошкольном отделении «Ритм» организовала муниципальный депутат Юлия Ишкова.

«Сегодня, 21 февраля, исполняется три года со дня подписания президентом России Владимиром Путиным указов о признании независимости ЛДНР. Именно поэтому для горожан организовала кинопоказ тематического фильма», — подчеркнула Юлия Ишкова.

Кинопоказ провели в рамках масштабной патриотической программы, которая проходит в Химках под лозунгами «Успех в единстве поколений» и «Сохраняя прошлое — защищаем будущее». Встречу также посетила лидер Движения общественной поддержки Алина Шалимова.

«Все, кто еще не видел эту кинокартину, рекомендую к просмотру! Спасибо большое организаторам за такую замечательную встречу», — отметила Алина Шалимова.

Общественница Ольга Игнатьева напомнила, что широкомасштабная программа действует в Химках с июля 2024 года. Для жителей регулярно проводят историко-патриотические активности — мастер-классы, лекции, выставки и многое другое.