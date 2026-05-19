Кинопоказ фильма «Повесть о настоящем человеке» прошел в Химках

В этом году исполняется 80 лет с момента выхода книги «Повесть о настоящем человеке». В доме культуры «Контакт» в Химках 16 мая организовали кинопоказ одноименного фильма, посвященный этой годовщине.

Гостями мероприятия стали жители города.

«Подобные кинопоказы помогают сохранить связь поколений и напомнить молодежи о мужестве, стойкости и силе духа героев нашей страны. „Повесть о настоящем человеке“ — это история, которая и сегодня остается важной и вдохновляющей для зрителей разных возрастов», — отметила директор ДК «Контакт» Алина Шалимова.

Перед началом сеанса участникам рассказали об истории создания произведения Бориса Полевого и его экранизации. Особое внимание уделили подвигу летчика Алексея Маресьева, ставшего прототипом главного героя. После просмотра гости обсудили значение фильма и его актуальность в наши дни.

Депутат Галина Болотова напомнила, что встреча стала частью патриотической программы «Успех V единстве поколений», которая реализуется в Химках при поддержке депутатов и общественных объединений. В ее рамках в городе регулярно проходят лекции, концерты и кинопоказы, направленные на сохранение исторической памяти.

Депутат Юлия Ишкова добавила, что такие мероприятия объединяют жителей разных возрастов, помогают сохранять историческую правду и формируют уважительное отношение к подвигам старшего поколения.