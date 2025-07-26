Кинопоказ фильма «Офицеры» прошел в Химках

В городской библиотеке № 3 в Химках показали фильм «Офицеры». Собравшимся также рассказали об истории создания киноленты.

Кинопоказ объединил зрителей разных возрастов. Перед гостями мероприятия выступила лидер Движения общественной поддержки Алина Шалимова.

«„Есть такая профессия — Родину защищать“ — эти слова стали символом целого поколения. И сегодня, спустя десятилетия, они звучат так же сильно и гордо. „Офицеры“ — это напоминание о том, что значит быть настоящим человеком. Не ради наград, не ради славы, а ради мира, семьи и великой страны. Мы гордимся своей историей. Мы помним тех, кто стоял на страже Родины», — сказала она.

Муниципальный депутат Юлия Ишкова рассказала собравшимся о патриотической программе «Успех V единстве поколений», в рамках которой состоялся кинопоказ.

«Проект призван сохранить и увековечить память о великих делах предков и героях нашего времени. Он также направлен на формирование и поддержание интереса у населения к истории родного края и страны», — отметила народный избранник.

Лидер Движения общественной поддержки Ольга Игнатьева подчеркнула, что в городском округе Химки регулярно проводят историко-патриотические мероприятия. За время реализации программы «Успех V единстве поколений» жители посетили более 1200 различных активностей.