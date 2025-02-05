Кинопоказ фильма «Неанисия» прошел в гимназии № 7 в Чехове

Кинопоказ фильма «Неанисия» прошел для учеников 11-го класса гимназии № 7 муниципального округа Чехов. В сюжете киноленты лежит история 18-летнего юноши Богдана, пережившего несколько личных трагедий, что научило его скрывать свои эмоции, демонстрируя свою циничность. Но однажды всего лишь один неверно набранный номер переворачивает его весь внутренний мир. Телефонное общение с таинственной незнакомкой, назвавшейся Неанисией, сумело кардинально изменить его мировоззрение.

После просмотра ребята обсудили, что заставило главного героя пересмотреть свои ценности, пробудить в нём чувства и стремления к достойным поступкам.

Показ этого фильма был организован в рамках партийного проекта «Новая школа» исполнительным секретарём местного отделения партии «Единая Россия» Константином Безрукавым совместно с депутатом Московской областной думы Татьяной Карзубовой.

Константин Безрукавый отметил, что, обсуждая персонажей, их мотивацию и поступки, школьники учатся эмпатии, что крайне важно в современном обществе.

Проект «Киноуроки в школах России» проводятся для формирования у учащихся ценностных ориентиров, развития нравственных качеств и уважения к культурному наследию страны через просмотр и обсуждение фильмов.

