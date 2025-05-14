Кинопоказ фильма Марлена Хуциева «Был месяц май» прошел в Химках

В Химках отметили юбилейный 55-й год с момента премьеры фильма Марлена Хуциева «Был месяц май». Всех желающих пригласили на открытый кинопоказ в библиотеку № 3.

Встреча началась с небольшой просветительской лекции. Присутствующим рассказали о том, как создавали картину.

«Такие произведения играют важную роль в воспитании подрастающего поколения. Они помогают укрепить дух нации, сохранить историческую правду о героическом прошлом нашей страны и передать ее будущим поколениям», — подчеркнула лидер Движения общественной поддержки Ольга Игнатьева.

Кинопоказ стал частью патриотической программы, которую реализуют в Химках с июля 2024 года.

«Ее главный лозунг — „Успех V единстве поколений“. Это патриотическое движение направлено на формирование и поддержание интереса у населения к истории малой Родины и страны», — отметила муниципальный депутат Галина Болотова.