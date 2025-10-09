Кинопоказ фильма «Два бойца» провели в Доме культуры «Контакт» в Химках

В Химках, в Доме культуры «Контакт», прошел кинолекторий, посвященный фильму «Два бойца». Мероприятие состоялось в рамках патриотической программы «Успех в единстве поколений».

Впервые военную мелодраму «Два бойца» показали 82 года назад в московском кинотеатре «Ударник» в разгар Великой Отечественной войны,

«Кинофильм „Два бойца“ остается в памяти зрителей на долгие-долгие годы. Он продолжает жить как рассказ о главной силе любой войны — о человеке. О том, что под любой формой — будь то гимнастерка 1943-го или современная экипировка — бьется одно и то же человеческое сердце. Оно тоскует по дому, хранит верность дружбе, ищет утешения в песне и, преодолевая страх, совершает ежедневный подвиг — подвиг сохранения своей человечности перед лицом войны», — подчеркнула в своих соцсетях директор ДК «Контакт», лидер Движения общественной поддержки Алина Шалимова.

Участники кинопоказа прослушали историю создания фильма и посмотрели его на большом экране.

«Наша программа направлена на сохранение и увековечивание памяти о великих делах предков и героев нашего времени. Она также способствует поддержанию и укреплению интереса горожан к истории родного края и страны. Именно поэтому каждое мероприятие, проводимое в рамках этой программы, приурочено к важной дате в истории нашей Родины», — подчеркнула депутат Галина Болотова.

Заместитель председателя Совета депутатов Александр Васильев дополнил, что в Химках уже провели свыше 1600 историко-патриотических активностей. В их числе — фестивали, мастер-классы, кинопоказы, лекции и многое другое.