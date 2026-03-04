Кинопоказ документального фильма прошел в Химках

В Химкинском клубе активного долголетия прошел кинопоказ документального фильма: «Великие имена. Спасители России». Мероприятие, на котором собрались почетные гости, школьники и пенсионеры, посвятили истории создания и открытия памятника Кузьме Минину и князю Дмитрию Пожарскому.

Показ открыл муниципальный депутат Валентин Герасимов. «Этот монумент давно стал одним из главных символов Москвы и всей нашей государственности. Но за бронзовыми фигурами стоит живая история подвига и единения народа. Нам крайне важно знать историю создания этого памятника и понимать его глубинный смысл. Это та основа, на которой строится наше национальное самосознание», — отметил он в своем выступлении.

Картина рассказывает о том, как в 1818 году Иван Мартос создал монумент, без которого сегодня невозможно представить Москву. Этот памятник так же важен как и те, кому его поставили. Кузьма Минин — простой нижегородский торговец, который поднял народ на борьбу, а князь Дмитрий Пожарский — воевода, который повел за собой ополчение.

Перед гостями также выступил почетный гость мероприятия — лауреат Государственных премий СССР и РФ, Заслуженный деятель науки и техники России Виктор Семенов. Он говорил о том, что память о прошлом — не музейная пыль, а живая вещь, и передавать ее детям и внукам — наш долг.

«Сегодня, когда в некоторых недружественных странах предпринимаются отчаянные попытки „отменить“ русскую культуру и переписать историю, нам особенно важно помнить о великих героях прошлого. Их пример доказывает: пока мы помним свои корни и чтим защитников родной земли, нас невозможно сломить или заставить забыть, кто мы есть», — сказала муниципальный депутат Инна Монастырская.

Лидер Движения общественной поддержки Николай Томашов напомнил, что цель мероприятия — объединение разных поколений вокруг общих ценностей: любви к России, к своему городу, уважения к истории и культуре своей страны.