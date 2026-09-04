Кинопоказ документального фильма о начале Второй мировой войны прошел в Химках

Участники клуба, активные жители и почетные гости собрались, чтобы вспомнить события, изменившие карту мира.

«Мы обязаны знать подлинную хронологию тех лет, чтобы понимать, как зарождалось то великое зло, которое нашим дедам пришлось выкорчевывать пять долгих лет. 1 сентября 1939 года стало точкой невозврата для всей Европы. Проводя такие показы, мы еще раз подчеркиваем: история не прощает забывчивости», — отметил муниципальный депутат Валентин Герасимов.

Перед показом гостям напомнили ключевые исторические факты: 1 сентября 1939 года нацистская Германия вторглась в Польшу. Лекторы рассказали о причинах конфликта и о том, как мировое сообщество оказалось не готово к агрессии. Особое внимание уделили решающей роли Советского Союза, сыгравшего главную роль в разгроме нацизма.

«Помнить свою историю сегодня — это вопрос нашей духовной независимости и национальной безопасности. Воспитание патриотизма в подрастающем поколении невозможно без честного разговора о прошлом. Сегодня, когда наша страна вновь сталкивается с вызовами и защищает свои интересы в рамках специальной военной операции, связь времен ощущается особенно остро. Наши бойцы на передовой СВО — это прямые наследники славы тех, кто сокрушил нацизм в прошлом веке», — подчеркнула муниципальный депутат Ирина Спирина.

Муниципальный депутат Наталья Каныгина напомнила, что цель этой работы — укрепление связи между прошлым и настоящим через живой диалог.