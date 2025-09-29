Кинопоказ, дискотеки и квесты пройдут на этой неделе в парках Лобни

Жителей и гостей городского округа приглашают провести досуг в парках. С 29 сентября по 5 октября так пройдут различные развлекательные и спортивные бесплатные мероприятия.

В Центральном парке культуры и отдыха со 2 по 5 октября состоятся творческие мастер-классы, занятия по скандинавской ходьбе, тренировка по брейку, «Веселые старты» для детей, детская и ретро-дискотеки, забег проекта «Пять верст».

1 и 2 октября парк «Река времени» приглашает на «Веселые старты», физкультминутку, викторины и квест.

В Лобненском лесопарке с 30 сентября по 4 октября посетителям предлагают поиграть в настольные и уличные игры, посмотреть кино под открытым небом, поучаствовать в мастер-классе. Кинолог проведет очередное занятие для владельцев собак по бытовому послушанию и трюковой дрессировке.

С 3 по 4 октября в парке «Киово» состоятся мастер-классы и настольная игра «Мафия». На 5 октября запланирована игра в футбол.