Новый раздел появился на киноплатформе в Подмосковье

В пресс-службе Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области сообщили, что на Киноплатформе Подмосковья обновили визуальное оформление и добавили раздел «Новости».

Новый раздел знакомит с актуальными событиями Кинокомиссии Московской области: анонсами мероприятий, изменениями в съемочном законодательстве и возможностями для кинематографистов.

Портал помогает быстро подобрать площадку под конкретный проект. Доступна фильтрация по типу объектов: натурные, интерьерные, экстерьерные. Информационная карточка каждой площадки содержит подробное описание, перечень удобств и панорамный обзор на онлайн-картах. В каталоге уже представлено более 120 локаций.

Кроме того, на Киноплатформе размещены контакты кинокомиссии и информация о доступных мерах поддержки — от консультаций до содействия в организации съемок.

Пресс-служба отметила: «Развитие цифровых сервисов для кинематографистов — важная часть формирования современной культурной среды в регионе».

Ознакомиться с Киноплатформой Подмосковья можно по ссылке.