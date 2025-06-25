Кинологов наградили к профессиональному празднику в Чехове

День кинолога отмечают в России уже более 20 лет. В честь праздника глава Чехова Михаил Собакин вручил специалистам благодарственные письма.

В правоохранительных органах округа работают три кинолога, у каждого из них по две собаки. Специалисты готовят питомцев для патрулирования, розыска и задержания правонарушителей, досмотра транспортных средств, поиска и обнаружения наркотических, психоактивных и взрывчатых веществ.

Как правило, собак заводят сами кинологи и воспитывают настоящих профессионалов. Специальность определяют в щенячьем возрасте. У каждой собаки своя история — например, Рекс, с которым работает Татьяна Билалутдинова, не только ищет взрывчатку, но и участвует в выставках и даже снимается в кино.