Кинологов наградили к профессиональному празднику в Чехове
День кинолога отмечают в России уже более 20 лет. В честь праздника глава Чехова Михаил Собакин вручил специалистам благодарственные письма.
В правоохранительных органах округа работают три кинолога, у каждого из них по две собаки. Специалисты готовят питомцев для патрулирования, розыска и задержания правонарушителей, досмотра транспортных средств, поиска и обнаружения наркотических, психоактивных и взрывчатых веществ.
Как правило, собак заводят сами кинологи и воспитывают настоящих профессионалов. Специальность определяют в щенячьем возрасте. У каждой собаки своя история — например, Рекс, с которым работает Татьяна Билалутдинова, не только ищет взрывчатку, но и участвует в выставках и даже снимается в кино.
«Он участвует в проекте, пока не можем называть. Чуть позже выйдет сериал, и он у нас там снимается в роли собаки, которая охраняет зону. Его выбрали за то, что он такой большой, черный. Он понравился режиссеру», — рассказала начальник центра кинологической службы ОМВД Чехова Билалутдинова.
Михаил Собакин отметил, что работа кинологов требует большого терпения, мудрости и чуткости. «Вы создаете уникальную связь с вашими питомцами, и именно она позволяет достигать выдающихся результатов», — сказал глава Чехова, поздравляя специалистов с профессиональным праздником.