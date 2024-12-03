Кинологическую площадку открыли на территории музея в Ленинском округе

Площадка для тренировки собак появилась в усадьбе «Горки Ленинские». Она стала первым в России открытым на музейной территории кинологическим объектом.

Теперь хозяева собак из поселка Горки Ленинские, деревни Горки и других близлежащих населенных пунктов муниципалитета смогут тренировать своих питомцев недалеко от дома, а гости округа получили возможность гулять по усадьбе вместе с четвероногими друзьями.

Площадка размером 24×12 метров расположена в северной части музея-заповедника. На ней установили скамейки для хозяев и разнообразные тренажеры для собак — горки, лестницы, тоннели и полосу препятствий.

Заместителя директора музея по развитию Ольга Лукьянчикова рассказала, что еще летом на территории появились специальные станции для уборки за животными. «Теперь мы создали новую инфраструктуру для выгула собак, комфортную для хозяев четвероногих и безопасную для других гостей музея», — сообщила она.

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