Кинологи в Дмитрове провели профориентационный урок для студентов колледжа

Сотрудники Дмитровского УМВД провели профориентационную акцию «Будь в форме» для студентов, которые обучаются в Подмосковном политехническом колледже по специальности «Кинология». Мероприятие направлено на привлечение выпускников к работе в органах внутренних дел.

«Подобные акции помогают молодежи не только узнать о профессии из первых уст, но и сделать осознанный выбор в пользу службы обществу. Кинологи — это одна из самых ответственных и интересных специальностей в правоохранительных органах, и здорово, что у наших студентов есть возможность пообщаться с настоящими профессионалами», — отметил глава Дмитровского округа Иван Курданин.

Инспекторы-кинологи рассказали о тонкостях работы: как проходят тренировки, по каким критериям отбирают собак и какие породы наиболее востребованы. Ребятам также показали, как четвероногие выполняют команды, трюки и решают поисковые задачи.

«Было очень круто увидеть работу кинологов вживую! Собаки выполняли команды мгновенно, а специалисты объяснили, как добиться такого результата. Теперь я еще больше уверен, что хочу связать свою карьеру с этой профессией», — поделился впечатлениями один из студентов.