Кинологи провели экскурсию по подразделению для школьницы в Воскресенске

Сотрудники кинологического подразделения МВД России в Воскресенске помогли школьнице в подготовке исследовательского проекта. Они провели для нее экскурсию и рассказали о работе.

Школьница София готовит работу про лечение психологических отклонений у человека с помощью общения с собаками. Результаты проекта она представит на областной конференции «Что, как и почему?». Учащаяся выдвинула гипотезу о том, что после взаимодействия с питомцами у людей снижается стресс.

Один из пунктов практической части исследования — знакомство со служебными собаками. Полицейские провели для нее экскурсию в Центр кинологической службы и рассказали о специфике работы с животными.

Начальник Центра, капитан полиции Оксана Пчелкина объяснила структуру подразделения, основные направления деятельности и проведение специальной подготовки. София узнала, как воспитывают щенков, чтобы они стали полноценными помощниками сотрудников МВД.

Гости также смогли увидеть, в каких условиях содержатся и тренируются животные.