Кинологи отряда «Мособлпожспас» провели тренировку со своими питомцами

В понедельник, 25 мая, специалисты поисково-спасательного отряда ГКУ МО «Мособлпожспас» провели занятия со своими четвероногими помощниками. Тренировка по обнаружению пострадавших в завалах разрушенных зданий состоялась на полигоне, который расположен на базе ПСП ПСЧ-334 в Ступинском городском округе.

Начальник отряда Сергей Тепленин подчеркнул, что собаки — незаменимые помощники в поисково-спасательных операциях, особенно в сложных и экстремальных условиях. Он отметил: «Собаки обладают исключительным чутьем. Их обоняние во много раз превосходит человеческое».

По словам начальника отряда, хорошо обученная поисковая собака способна почувствовать нужный запах с расстояния от 400 метров и дальше. Кинологи регулярно проводят тренировки, меняя локации, чтобы четвероногие спасатели были готовы работать в любых условиях.