Кинологи из Серпухова стали победителями международного турнира

Соревнования кинологов «Созвездие Юниор» прошли в Дмитровском округе 24 августа. Участницы из Серпухова Алена Зевакина и Ксения Мальцева стали победительницами турнира.

В Министерстве физической культуры и спорта Московской области отметили, что спортсменки вместе с немецкой овчаркой по кличке Инфинити Лекса и голдендудлем Беллинда Грозовая Туча представили номер «Бременские музыканты» и одержали победу в категории «дуэт 2+2» в категории «кинологический фристайл». Судьи дали квартету высокую оценку — 16,4 балла.

Турнир собрал свыше 100 участников с собаками из России и стран СНГ. Мероприятие провели в рамках реализации федеральной программы «Спорт России».