Кинолог Никита Борисов из Серпухова получил благодарность от Минобороны РФ

Выпускник Губернского колледжа, военный кинолог Никита Борисов из Серпухова получил почетную награду за инициативу и усердие в службе. Ему вручили благодарность министра обороны Российской Федерации Андрея Белоусова.

Никита поступил в Губернский колледж в 2017 году, где обучался вместе с бельгийской овчаркой по кличке Мира. По его словам, именно там он получил важные основы для профессионального развития.

Сегодня молодой человек служит по контракту в воинской части Методико-кинологического центра «Красная звезда». Несколько раз он побеждал и становился призером всероссийских и международных профессиональных состязаний

Ранее губернатор Андрей Воробьев наградил сотрудника детского хосписа из Домодедова.

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