Кинолог из Серпухова выиграла Кубок Московской области

Соревнования состоялись 14 июня на базе «470-го учебного ордена Красной Звезды центра служебного собаководства Вооруженных сил России имени генерал-майора Г. П. Медведева». Участники состязались в дисциплине биатлон.

Участникам предстояло преодолеть дистанцию 3,2 километра и отработать три огневых рубежа. Победительницей кубка стала студентка Губернского колледжа Алена Зевакина со своей немецкой овчаркой Лексой.

Спортивная пара из Серпухова показала лучший результат среди всех команд. В рамках этих соревнований проводился отбор на чемпионат России по кинологическому спорту, который состоится в августе. Именно серпуховичке предстоит защищать честь Московской области и Губернского колледжа на всероссийских состязаниях.

Алена — студентка третьего курса отделения кинологии, кандидат в мастера спорта. Ее победа — результат долгих тренировок и слаженной работы с собакой.