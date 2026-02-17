Кинолог из Серпухова победил во всероссийском конкурсе

Выпускник кинологического отделения Губернского колледжа из Серпухова стал победителем всероссийского конкурса. Никита Борисов и его питомец — бельгийская овчарка по кличке Айдан — завоевали победу в престижном конкурсе «Лучшие собаки России–2025».

Молодой человек и его пес достойно проявили свои профессиональные навыки сразу в двух номинациях: «Лучший кинолог» и «Лучшая служебная собака Министерства обороны РФ». Сегодня Никита Борисов занимает должность командира отделения учебного взвода 470-го учебного центра служебного собаководства Вооруженных сил России.

Именно этот слаженный дуэт покорил жюри конкурса и принес Серпухову победу всероссийского масштаба. Признание на таком высоком уровне стало результатом высокого профессионализма, мастерства и настоящей боевой дружбы человека и собаки.

Губернский колледж, который ежегодно выпускает десятки специалистов-кинологов, может гордиться своим воспитанником. Выпускники учебного заведения успешно работают в правоохранительных органах и других структурах, а серпуховичи и их четвероногие товарищи регулярно занимают призовые места на кинологических соревнованиях.