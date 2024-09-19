Кинолог Дарья Ильичева провела лекцию о воспитании собак для жителей Лобни

В Центральной библиотеке городского округа Лобня прошла интерактивная лекция для собаководов, которую провела опытный кинолог Дарья Ильичева. В своей увлекательной презентации она поделилась ценными знаниями о развитии щенков и социализации собак.

Дарья Ильичева акцентировала внимание на ключевых аспектах, которые необходимо учитывать для воспитания здоровой и счастливой собаки. Она также дала практические советы по выбору породы и поиску надежного заводчика, что вызвало большой интерес у слушателей.

После лекции участники мероприятия смогли задать свои вопросы, касающиеся ухода и воспитания четвероногих друзей, получив профессиональные рекомендации от специалиста.

Напомним, что Центральная библиотека в Лобне расположена на улице Чехова, 5. Здесь регулярно проводятся культурные и образовательные мероприятия для жителей муниципалитета, включая выставки и лекции.

Получить дополнительную информацию можно по телефону: +7 495 577 46 18.

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