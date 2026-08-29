Кинолекция о военной драме прошла в Химках

26 августа в лицее № 7 в Химках состоялась историческая лекция, посвященная 15-летней годовщине выхода на экраны военной драмы «Тихая застава», основанной на реальных событиях. Мероприятие собрало активных жителей округа и почетных гостей для обсуждения картины, которая с предельной честностью рассказывает о героизме пограничников, принявших неравный бой на рубежах Родины.

С приветственным словом к участникам обратился муниципальный депутат Валентин Герасимов, подчеркнувший важность сохранения памяти о подвигах защитников Отечества. «Проводя такие лекции в стенах лицея, мы напоминаем горожанам, что мирная жизнь на наших границах всегда была и остается заслугой людей со стальным характером. Для нас, химчан, важно знать имена тех, кто стоял насмерть в сложнейшие для страны годы. Такие картины воспитывают в нас правильные ценности: верность присяге, боевое братство и искреннюю любовь к своему Отечеству», — отметил он.

Участникам встречи рассказали, что фильм снят по мотивам одноименной повести Валерия Поволяева и основан на трагических событиях, потрясших мир. Гости обсудили, как создателям ленты удалось передать атмосферу того боя и почему правда этой истории продолжает волновать зрителей спустя десятилетия. Особое внимание было уделено художественным и документальным приемам, использованным в картине.

Муниципальный депутат Наталья Каныгина подчеркнула: «Помнить свою историю — значит обладать мощным духовным щитом. Сегодня, когда наши бойцы в зоне специальной военной операции вновь защищают суверенитет и безопасность России, связь времен ощущается особенно остро. Современные защитники Отечества на передовой СВО — это прямые наследники славы тех ребят, что защищали „Тихую заставу“ в девяностые».

Лекция в лицее № 7 стала частью системной патриотической работы, которая ежедневно реализуется в Химках по инициативе депутатского корпуса. Муниципальный депутат Ирина Спирина напомнила, что в рамках этой работы проходят тематические лектории, кинопоказы и творческие встречи, помогающие жителям округа чувствовать личную ответственность за будущее своей страны. Мероприятие подтвердило преемственность поколений и важность сохранения исторической правды.