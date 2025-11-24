Кинолекторий к 55-летию фильма «Обратной дороги нет» прошел в Химках

Историю создания этого культового фильма узнали участники мероприятия. Им также провели познавательную лекцию.

«Этот фильм является нравственным ориентиром для каждого из нас. В нем раскрыта сила характера, готовность к самопожертвованию и тихий, но непоколебимый героизм простого человека. Сегодня особенно важно возвращаться к таким произведениям, потому что именно они напоминают нам о ценности внутреннего стержня и ответственности за судьбу своей страны», — рассказала директор Дома культуры «Контакт» Алина Шалимова.

Важность этого события выделили в ходе встречи.

«Подобные кинолектории помогают нам не только прикоснуться к истории, но и глубже осознать ту эмоциональную и духовную высоту, с которой наши предки смотрели на мир. В каждом кадре таких фильмов — честность, долг и вера в победу, которые и сегодня служат фундаментом для воспитания настоящего гражданина. Мы должны передавать эту внутреннюю силу и уважение молодым, чтобы память о подвиге не растворялась, а становилась основой будущего», — подчеркнула депутат Галина Болотова.

Депутат Юлия Ишкова в свою очередь отметила, что подобные мероприятия способствуют формированию интереса населения к истории страны и помогают сохранить историческую правду для будущих поколений.