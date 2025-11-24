Кинолекторий к 55-летию фильма «Обратной дороги нет» прошел в Химках
В доме культуры «Контакт» в Химках 22 ноября состоялся кинолекторий. Его посвятили 55-летию выхода на экраны фильма Григория Липшица «Обратной дороги нет».
Историю создания этого культового фильма узнали участники мероприятия. Им также провели познавательную лекцию.
«Этот фильм является нравственным ориентиром для каждого из нас. В нем раскрыта сила характера, готовность к самопожертвованию и тихий, но непоколебимый героизм простого человека. Сегодня особенно важно возвращаться к таким произведениям, потому что именно они напоминают нам о ценности внутреннего стержня и ответственности за судьбу своей страны», — рассказала директор Дома культуры «Контакт» Алина Шалимова.
Важность этого события выделили в ходе встречи.
«Подобные кинолектории помогают нам не только прикоснуться к истории, но и глубже осознать ту эмоциональную и духовную высоту, с которой наши предки смотрели на мир. В каждом кадре таких фильмов — честность, долг и вера в победу, которые и сегодня служат фундаментом для воспитания настоящего гражданина. Мы должны передавать эту внутреннюю силу и уважение молодым, чтобы память о подвиге не растворялась, а становилась основой будущего», — подчеркнула депутат Галина Болотова.
Депутат Юлия Ишкова в свою очередь отметила, что подобные мероприятия способствуют формированию интереса населения к истории страны и помогают сохранить историческую правду для будущих поколений.