Кинолекторий по произведениям писателя Бориса Васильева прошел в Химках

Мероприятие было посвящено экранизациям литературных произведений о войне. Участники обсудили художественное значение картин и их роль в патриотическом воспитании молодежи.

В рамках события состоялся показ и разбор фильмов «Я — русский солдат» и одноименной ленты, созданной по повести «В списках не значился».

«Каждая встреча с произведениями Бориса Васильева — это возможность для школьников почувствовать историю. Герои учат стойкости, смелости и верности своим идеалам. Это уроки, которые остаются на всю жизнь», — сказал председатель Совета депутатов Сергей Малиновский.

В центре внимания собравшихся оказались увиденные эпизоды о защитниках Брестской крепости. Лидер Движения общественной поддержки Олеся Климачева акцентировала важность такого формата для подрастающего поколения.

«Важно, чтобы дети видели героев не только на страницах книги, но и на экране. Тогда история становится живой, а патриотизм — естественным чувством, которое формирует их характер и взгляды», — отметила лидер Движения общественной поддержки Олеся Климачева.

Проведенный кинолекторий является частью общественной программы «Успех V единстве поколений». Как пояснил депутат Мособлдумы Владислав Мирзонов, эта работа нацелена на развитие патриотического воспитания в муниципалитете и укрепление взаимопонимания между поколениями химчан.