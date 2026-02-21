Кинолекторий об операции «Багратион» провели в библиотеке в Химках

В Библиотеке семейного чтения № 1 состоялся кинолекторий, посвященный началу операции «Багратион». Участникам показали фильм «Звезда» и рассказали о стратегической обстановке 1944 года.

Просветительское мероприятие открыли муниципальные депутаты Ирина Спирина и Наталья Каныгина. Встреча началась с исторического экскурса: гостям напомнили о событиях, предшествовавших полному освобождению Белоруссии, и о роли Красной армии, выходившей на рубеж Государственной границы СССР.

Иллюстрацией к лекции стал показ фильма «Звезда» о группе советских разведчиков, уходящих в тыл врага со смертельно опасным заданием. После просмотра участники обсудили художественные особенности картины и ее значение для сохранения патриотического наследия.

«Советский и российский военный кинематограф обладает уникальным свойством — он передает дух тех лет и ужас войны с пронзительной честностью, без фальши. Фильм „Звезда“ — это не просто художественное произведение, это документ эпохи, показывающий цену каждого шага к Победе», — отметила Ирина Спирина.

«Связь времен сегодня неразрывна. Герои фильма „Звезда“ знали, за что они сражаются. Сегодня бойцы специальной военной операции являются прямыми продолжателями борьбы своих предков», — подчеркнула Наталья Каныгина.

Депутат Инна Монастырская напомнила, что цель таких мероприятий — объединение поколений вокруг общих ценностей: любви к России, уважения к истории и культуре страны.