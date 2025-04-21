Кинолекторий о великом полководце Александре Невском прошел в Химках

В клубе «Активное долголетие» в Химках состоялся кинолекторий, который посвятили победе русских воинов над немецкими рыцарями в Ледовом побоище на Чудском озере в 1242 году. Собравшимся рассказали о жизни и подвигах великого полководца и государственного деятеля Александра Невского.

Участниками кинолектория стали участники клуба «Активное долголетие» и школьники. Мероприятие также посетили заслуженный летчик-испытатель России, полковник Военно-воздушных сил Аркадий Газарян и актриса театра «Наш дом» Елена Сачук.

По словам муниципального депутата Ирины Спириной, победа русских воинов на Чудском озере сыграла важную роль в сохранении культурной и политической самобытности Руси.

«Сражение стало символом национального единства и стойкости русского народа», — добавила она.

Собравшимся показали отрывки из легендарного фильма Сергея Эйзенштейна «Александр Невский», который сняли в 1938 году.

Муниципальный депутат Валентин Герасимов отметил, что подвиги предков вдохновляют бойцов, отстаивающих сегодня интересы страны и ее граждан.

«Диалог между поколениями об истории России стал еще одним шагом к формированию прочной нравственной основы подрастающего поколения», — подчеркнул народный избранник.

Отметим, что кинолекторий — это часть масштабной патриотической программы, которую уже несколько месяцев реализуют в Химках. Проект объединяет жителей разных поколений вокруг общих ценностей: любви к своему городу, стране, уважения к истории и культуре России.