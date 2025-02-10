Кинолекторий о творчестве актера Вячеслава Тихонова прошел в Химках

Гостям мероприятия рассказали о фильме «Семнадцать мгновений весны», где Вячесла Тихонов сыграл одну из главных ролей — Штирлица. Присутствующим также показали фрагменты известной киноленты.

«За свою карьеру Тихонов создал образы, которые стали символами целого поколения. Многие его работы затрагивали темы нравственности, патриотизма и ответственности перед своей страной, что делает его творчество особенно актуальным в наше время», — рассказала муниципальный депутат Ирина Спирина.

Мероприятие провели в рамках общественной программы, которая направлена на сохранение исторической памяти нашей страны.

«Фильмы с участием Вячеслава Тихонова — это не просто художественное наследие, но и нравственный ориентир для молодых людей, которые должны понимать, что такое честь, долг и мужество», — поделилась муниципальный депутат Наталья Каныгина.