Кинолекторий о подвиге Героя СССР Вали Котика прошел в Химках

В доме культуры «Брехово» 12 февраля состоялся кинолекторий, посвященный самому юному Герою Советского Союза — Валентину Котику. Перед началом встречи к участникам обратился председатель Совета депутатов Химок Сергей Малиновский.

«Валя был обычным школьником, но когда началась война, он сделал взрослый шаг — ушел в партизаны и стал защищать Родину. Сегодня особенно важно знать таких ребят поименно. Благодаря их смелости мы можем уверенно смотреть вперед и учить детей дорожить своей страной», — сказал Сергей Малиновский.

Участникам напомнили о реальных событиях, связанных с подвигом юного разведчика. Именно Валя обнаружил подземный кабель, по которому немецкие войска передавали сообщения в Варшаву. Он своевременно сообщил об этом партизанскому отряду, и линия связи была выведена из строя.

Кинолекторий дополнил музыкальный номер вокалиста ДК «Брехово». Заместитель председателя Совета депутатов округа Руслан Шаипов отметил: «Такие рассказы показывают силу человеческого решения. Валя Котик — пример того, что смелость не зависит от возраста и начинается изнутри. Это заставляет молодежь задумываться о собственных поступках».

Депутат Мособлдумы Владислав Мирзонов подчеркнул, что сохранение памяти о таких героях укрепляет народное единство и поддерживает тех, кто сегодня защищает Родину.