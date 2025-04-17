Кинолекторий о подвигах полководца Александра Невского проведут в Химках

Кинолекторий, посвященный победе русских воинов в Ледовом побоище, проведут на базе «Активного долголетия». Участие в патриотическом мероприятии примут члены клуба и школьники округа.

Гостей встречи познакомят с биографией великого полководца Александра Невского и расскажут о событиях 1242 года.

«Победа на Чудском озере сыграла важную роль в сохранении культурной и политической самобытности Руси, предотвратив ее включение в западноевропейскую орбиту влияния», — рассказала муниципальный депутат Ирина Спирина.

Помимо этого, присутствующим покажут отрывки из фильма Сергея Эйзенштейна «Александр Невский» 1938 года. После просмотра участники обсудят художественное значение кинокартины.

«Подвиги предков вдохновляют наших воинов, защищающих интересы России и безопасность ее граждан. А диалог между поколениями об истории страны станет еще одним шагом к формированию прочной нравственной основы подрастающего поколения», — поделился муниципальный депутат Валентин Герасимов.

Мероприятие проведут 18 апреля в 12:30 по адресу: улица Кирова, владение № 24.