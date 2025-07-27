Кинолекторий о фильме «Офицеры» прошел в Химках

Патриотическую встречу, посвященную легендарному фильму 1971 года, провели в Химках. Участникам рассказали историю его создания.

Предложил снять фильм министр обороны СССР Андрей Гречко.

«Фильм „Офицеры“ — это часть нашей истории, пример того, как нужно любить свою Родину, как нужно служить ей верой и правдой. Режиссер Владимир Роговой создал шедевр, который и сегодня никого не оставляет равнодушным», — отметила лидер Движения общественной поддержки Екатерина Калюжная.

Муниципальный депутат Татьяна Кавторева отметила, что такие встречи помогают напоминать о важности сохранения исторической памяти.

«Очень важно, что в таких патриотических мероприятиях принимает участие наши химчане. Такие фильмы воспитывают чувство гордости за свою страну, уважение к подвигу предков и готовность к защите Отечества», — добавил депутат Химок Глеб Демченко.