Кинолекторий ко Дню взятия Кенигсберга провели в Химках

Пресс-служба администрации г. о. Химки

Фото: Пресс-служба администрации г. о. Химки

12 января в Доме культуры «Брехово» состоялся кинолекторий. Он был приурочен к важной исторической дате — взятию Кенигсберга русскими войсками.

Участники выделили историческую значимость подвига.

«Это событие оставило заметный след не только в летописи Семилетней войны, но и в широкой военной истории нашей страны. Важно помнить о тех, кто совершал подвиги вдали от Родины, и рассказывать об их заслугах новым поколениям», — отметил депутат городского округа Химки Алексей Федоров.

Зрители перенеслись в события XVIII века. 22 января 1758 года войска под командованием генерал-аншефа Виллима Фермора заняли Кенигсберг — столицу Восточной Пруссии, современный Калининград.

Программу дополнил музыкальный номер от творческого коллектива Дома культуры «Брехово». Председатель Совета депутатов Сергей Малиновский подчеркнул, что такие мероприятия укрепляют историческую память.

«Когда мы обращаемся к таким страницам истории, мы укрепляем понимание того, насколько важны мужество, стойкость и ответственность. Все это — основа патриотизма», — выделил Председатель Совета депутатов Сергей Малиновский.

Лидер Движения общественной поддержки Олеся Климачева напомнила, что в Химках патриотическое воспитание жителей — одно из приоритетных направлений.