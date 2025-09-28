Кинолекторий ко дню рождения Сергея Бондарчука прошел в Химках

Кинолекторий в городской библиотеке № 3 в Химках посвятили 105-летию со дня рождения Сергея Федоровича Бондарчука. Слушателям рассказали о советском кинорежиссере, актере, педагоге и общественном деятеле.

Сергей Федорович Бондарчук прошел путь от фронтовика Великой Отечественной войны до признанного мастера экрана.

«Фильмы Бондарчука, отмеченные эпическим размахом и глубочайшим вниманием к человеческой душе, остаются не только памятником своей эпохе, но и живым источником духовных и художественных открытий для новых поколений зрителей», — подчеркнула лидер Движения общественной поддержки Алина Шалимова.

Кинолекторий стал частью широкомасштабной патриотической программы. Ее лозунг — «Успех в единстве поколений».

«Эту программу реализуют в Химках с начала июля прошлого года. Она направлена на формирование и поддержание интереса у населения к истории нашей страны. Кроме того, она призвана сохранить и увековечить память о великих делах предков и героев настоящего», — рассказала депутат Юлия Ишкова.

Заместитель председателя Совета депутатов Александр Васильев дополнил, что в рамках инициативы регулярно проводят историко-патриотические активности — фестивали, мастер-классы, лекции, кинопоказы и многое другое.