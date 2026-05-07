Кинолекторий к юбилею фильма о юном разведчике прошел в Химках

В спортивном комплексе «Юность» 4 мая состоялся кинолекторий, посвященный 55-летию фильма «Пятнадцатая весна». Жители Химок посмотрели советскую картину и обсудили историю ее создания, а также события, отраженные в сюжете.

Гостями вечера стали жители разных возрастов, представители общественных организаций и депутаты. Участникам рассказали о съемках фильма, который вышел на экраны в 1971 году и был посвящен юному разведчику Саше, действовавшему в тылу противника и помогавшему партизанам.

Перед показом к собравшимся обратились муниципальный депутат Руслан Шаипов и лидер Движения общественной поддержки Олеся Климачева. Они отметили, что подобные встречи помогают сохранить интерес молодежи к истории страны и событиям военных лет.

Руслан Шаипов подчеркнул, что картина остается актуальной спустя десятилетия.

«Фильм рассказывает о судьбе подростка в годы войны. Такие истории помогают молодым людям лучше понять, через что прошли их ровесники в то время», — сказал он.

После просмотра зрители обсудили сюжет, героев и значение советского кинематографа. Организаторы отметили, что формат кинолектория позволяет объединять поколения и создавать площадку для открытого разговора.

«Жители не только смотрят фильм, но и делятся впечатлениями. Это делает такие встречи востребованными и важными для округа», — отметила Олеся Климачева.

По словам лидера Движения общественной поддержки Светланы Пашковской, подобные кинолектории продолжат проводить и в других микрорайонах Химок.