Кинолекторий к 60-летию поэта Александра Шаганова прошел в Химках

В Детской школе искусств имени Верстовского в Химках организовали кинолекторий, приуроченный к 60-летию со дня рождения поэта-песенника Александра Шаганова. Участникам мероприятия рассказали о творчестве автора и его влиянии на развитие российской музыкальной культуры.

В рамках кинолектория гости познакомились с биографией и творческим наследием Александра Шаганова, чьи произведения стали основой для известных музыкальных композиций, оставивших заметный след в истории отечественной эстрады.

«Творчество Александра Шаганова не только отражает дух времени, но и формирует национальную музыкальную культуру, воспитывая у слушателей любовь к Родине и уважение к ее истории», — отметила муниципальный депутат Ирина Спирина.

Как подчеркнула муниципальный депутат Наталья Каныгина, значение песен Шаганова особенно возрастает в условиях современных событий.

«Сегодня, когда наши ребята защищают интересы государства в зоне проведения спецоперации, это особенно важно. Его песни напоминают о важности защиты Родины, о героизме наших солдат, о любви к России. Он не просто писал песни, он создавал гимны мужества, чести и верности своей стране», — добавила Наталья Каныгина.

Мероприятие прошло в рамках действующей в Химках патриотической программы, направленной на укрепление связи поколений и формирование уважения к истории и культуре своей страны.

Муниципальный депутат Николай Томашов отметил, что такие инициативы помогают объединять жителей вокруг общих ценностей — любви к России, своему городу, уважения к традициям и историческому наследию.