В этом году кинокартине «На всю оставшуюся жизнь» режиссера Петра Фоменко исполняется 50 лет. В честь этого события в Аэрокосмическом лицее городского округа Химки прошли открытый показ фильма и лекция.

По словам лидера Движения общественной поддержки Алины Шалимовой, эта картина стала одной из самых трогательных в истории советского кино.

«Снятая по мотивам писем и дневников участников Великой Отечественной войны, она не просто рассказывает о фронтовых событиях, а показывает живые чувства, дружбу, любовь и подвиги простых людей», — добавила Алина Шалимова.

Собравшимся на мероприятии также рассказали об истории создания фильма. Кинопоказ и лекция стали частью широкомасштабной патриотической программы под лозунгом «Успех V единстве поколений». Как отметила лидер Движения общественной поддержки Ольга Игнатьева, ее мероприятия объединяют разные поколения вокруг общих ценностей.

«Старшие делятся опытом, молодежь — энергией и интересом, и вместе мы создаем живую связь между прошлым и настоящим», — подчеркнула Ольга Игнатьева.

Депутат Юлия Ишкова дополнила, что программа «Успех V единстве поколений» направлена на сохранение и увековечивание памяти о великих делах предков и героев нашего времени.