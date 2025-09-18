Кинолекторий к 50-летию фильма «Дожить до рассвета» прошел в Химках

Мероприятие организовали в лицее № 21 для сохранения исторической памяти о подвиге советских разведчиков. Участники увидели уникальные кадры военной хроники и обсудили художественное воплощение героизма солдат.

Картина, повествующая о действиях разведчиков в годы Великой Отечественной войны, стала центральной темой встречи. Зрителям показали ключевые эпизоды, включая драматический фрагмент продвижения разведгруппы к линии фронта через сложные природные преграды.

«Фильм заставляет сопереживать героям и пройти этот путь вместе с ними. Такие встречи помогают нам не просто знать историю, а чувствовать ее сердцем», — подчеркнула лидер Движения общественной поддержки Олеся Климачева.

Председатель Совета депутатов Сергей Малиновский подтвердил системную работу по сохранению исторической памяти через регулярное проведение тематических мероприятий. Демонстрация фильма позволила аудитории разных поколений глубже понять реальные условия военного времени.