Кинолекторий к 50-летию фильма «Битва за Москву» провели для жителей Химок

Мероприятие прошло в дошкольном отделении «Зоренька» с участием представителей администрации и ветеранов. Гостям рассказали об истории создания легендарной киноэпопеи.

В рамках патриотического цикла «Успех в единстве поколений» жителям Химок представили лекцию о фильме Виктора Озерова. Заместитель председателя Совета депутатов Александр Васильев отметил важность сохранения исторической памяти через искусство.

«Очень рад, что вы пришли сюда, чтобы лучше узнать историю нашей страны», — сказал заместитель председателя Совета депутатов Александр Васильев.

На встрече выступил член химкинского отделения Ассоциации ветеранов СВО Владислав Степушин. В ходе мероприятия горожан познакомили с историей событий, на основе которых была создана эта картина.

«Очень здорово, что сегодня у жителей округа, посещающих встречи, есть возможность не только углубиться в летопись родного края и страны, но и познакомиться с выдающимися соотечественниками, героями нашего времени — участниками специальной военной операции», — отметила муниципальный депутат Галина Болотова.

Юлия Ишкова добавила, что в рамках цикла лекции читают историки, краеведы и деятели культуры. Мероприятие позволило гостям глубже изучить события, легшие в основу фильма.