Кинолекторий к 45-летию фильма «Тегеран-43» прошел в Химках
В гимназии № 23 прошел патриотический кинолекторий, посвященный 45-летию легендарной кинокартины «Тегеран-43». В мероприятии приняла участие лидер Движения общественной поддержки Олеся Климачева.
Она подчеркнула, что фильм рассказывает о подвигах и силе духа, которые стали основой Победы. Когда школьники узнают о таких страницах истории через кино, они учатся ценить прошлое.
Во время кинолектория педагоги рассказали историю создания картины, рассказали о съемочной группе и актерах. Участники мероприятия посмотрели отрывки, обсудили эпизоды и задали вопросы.
«Важно, что в наших школах патриотическое воспитание идет через культуру и искусство. Это делает его близким и понятным для детей», — подчеркнул Алексей Федоров.
Напомним, фильм «Тегеран-43» вышел в 1980 году и стал одной из знаковых картин советского кино. Он рассказывает, как советская разведка сорвала план нацистов по покушению на лидеров стран-союзников во время Великой Отечественной войны.