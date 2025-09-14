Кинолекторий к 45-летию фильма «Тегеран-43» прошел в Химках

Она подчеркнула, что фильм рассказывает о подвигах и силе духа, которые стали основой Победы. Когда школьники узнают о таких страницах истории через кино, они учатся ценить прошлое.

Во время кинолектория педагоги рассказали историю создания картины, рассказали о съемочной группе и актерах. Участники мероприятия посмотрели отрывки, обсудили эпизоды и задали вопросы.