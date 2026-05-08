Кинолекторий к 45-летию фильма «Сын полка» провели в Химках

Заместитель председателя Совета депутатов Александр Васильев отметил, что фильм «Сын полка» — это напоминание о судьбах детей военного времени, которые наравне со взрослыми переживали тяжелейшие испытания. Такие кинолектории помогают молодому поколению глубже понять события Великой Отечественной войны через эмоции и человеческие поступки героев.

Мероприятие прошло в рамках патриотической программы «Успех V единстве поколений», которую в Химках реализуют почти два года.

«Подобные мероприятия создают живую связь между поколениями и помогают молодежи почувствовать сопричастность к истории своей страны. Через кино, литературу и открытый диалог школьники узнают о мужестве, стойкости и человеческих ценностях, которые остаются актуальными во все времена. Именно такие встречи формируют уважение к прошлому и ответственность за будущее», — прокомментировала лидер Движения общественной поддержки Ольга Игнатьева.

Депутат Галина Болотова добавила, что память о прошлом живет не только в книгах и фильмах, но и в живом интересе молодежи к национальной истории. Такие встречи — ключевой элемент культурного и нравственного диалога между поколениями.